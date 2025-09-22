Ричмонд
На Алтае до середины октября подготовят 1,4 миллиона сеянцев деревьев

Их используют в лесовосстановительных работах.

Специалисты Алтайского лесосеменного центра подготовят 1,4 млн сеянцев деревьев для осенней посадки, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и экологии.

Например, в Шипуновское и Панкрушихинское лесничества уже отправили более 100 тыс. молодых сосен. Еще около 35 тыс. сеянцев елей передали Заринскому и Залесовскому районам. Их высадят на территории Тягунского и Залесовского лесничеств.

Всего же специалисты центра уже отобрали свыше 400 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой. Этот материал уже готов к посадке. 1,4 млн сеянцев планируется отобрать до середины октября.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.