«Отвлекся на мобильный телефон»: пьяный водитель погубил мальчишку на мопеде

Жителя Башкирии осудят за гибель в пьяном ДТП подростка на мопеде.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против мужчины, устроившего пьяное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, ночью в минувшем июне третьем километре автодороги Новобалапаново — Еникеево пьяный водитель ВАЗ-2114 отвлекся на мобильный телефон, выехал на «встречку» и столкнулся с мопедом Alpha, за рулем которого был 17-летний подросток.

В результате происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте. Обвиняемого задержали и арестовали. Возбужденное против него уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.

