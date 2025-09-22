Ричмонд
Минтруда разъяснило изменения по трудовым мигрантам в Беларуси

Минтруда сказало про изменения по трудовым мигрантам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда разъяснило изменения по трудовым мигрантам в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве объяснили нюансы указа № 202 «О повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции». В Минтруда акцентировали внимание на том, что данный указ действует для всех нанимателей. Так, положения документа распространяются на всех нанимателей, принимающих на работу трудящихся-иммигрантов (исключением являются граждане государств — членов ЕАЭС: Россия, Армения, Кыргызстан, Казахстан), вне зависимости от способа их привлечения. Речь идет про специальное разрешение или же через перечень без ограничений.

В пресс-службе уточнили, что проверять знание языка у граждан ЕАЭС не нужно, так как нормы указа в отношении них не распространяются. В ведомстве пояснили: процедура оценки знания языка проходит до момента заключения трудового договора.

«Работники, принятые ранее, продолжают работу без ее прохождения до истечения срока трудового договора», — подчеркнули в Минтруда.

Кроме того, наниматель должен проводить контроль за условиями проживания всех трудящихся-иммигрантов, даже если они проживают в общежитии учебного заведения. В пресс-службе отметили, что ответственность за соответствие жилья санитарным нормам несет учреждение образования, предоставившее место в общежитии. Однако нанимателю необходимо убедиться в том, что условия являются допустимыми.

В Министерстве труда и социальной защиты добавили, что действующее законодательство не содержит требований об обязательном нотариальном удостоверении переводов должностных инструкций или правил по охране труда.

«Проверка знаний проводится после инструктажа (устно или с помощью техсредств). Периодичность повторного инструктажа и проверки знаний — не реже 1 раза в 6 месяцев, согласно Инструкции Минтруда и соцзащиты», — уточнили в ведомстве.

Согласно документу, в Беларуси иностранные студенты имеют право работать без получения специального разрешения. Однако есть важное ограничение: не более 20 часов в неделю. В пресс-службе заявили, что указанное право распространяется на протяжении всего периода обучения.

Так, если студент хочет работать полный рабочий день или же более 20 часов в неделю, то ему следует получить специальное разрешение на трудоустройство на общих основаниях. В Минтруда замечают: если у студента уже есть разрешение на временное проживание, которое было получено на основании учебы, то оформлять новое разрешение на проживание в связи с трудоустройством не нужно.

Ранее в Минтруда рассказали, как трудовые мигранты будут сдавать тест на знание русского или белорусского языка: «Пересдавать экзамен можно неограниченное число раз».

Тем временем «Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве.

Кстати, долгожитель из Гомеля женился на минчанке гораздо младше него: «До 90 лет я никому не сказал слово “Люблю”.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября 2025 года, когда день уравнивается с ночью.