Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова

Соответствующее постановление подписано администрацией города. Меры приняты для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Режим действует с 10 сентября 2025 года и распространяется на зону в радиусе 42 метров от указанного дома, протяжённостью 50 метров и шириной 3 метра от оси в каждую сторону.