Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на улице Пермякова

Соответствующее постановление подписано администрацией города. Меры приняты для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. Режим действует с 10 сентября 2025 года и распространяется на зону в радиусе 42 метров от указанного дома, протяжённостью 50 метров и шириной 3 метра от оси в каждую сторону.
АО «Нижегородский водоканал» займётся аварийно-восстановительными работами на месте провала. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства города поручено разработать проект организации дорожного движения на участке. А после завершения работ — ограничить движение большегрузного транспорта в этом месте, с установкой соответствующих знаков.
Отметим, что в 2024 году в районе домов №№ 34 — 46 по улице Пермякова проводили ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Ранее сообщалось, что провал образовался рядом с домом № 174 по улице Агрономической. Выяснилось, что ответственность за устранение последствий возложена на собственника частного дома, так как под участком проходят его коммуникации.