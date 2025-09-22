Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане открыли набор «суперконтрактников»: когда деньги важнее знаний

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). В Узбекистане власти вновь разрешили набор на так называемые суперконтракты — систему, при которой абитуриенты, не набравшие достаточного количества баллов для поступления по общему конкурсу, могут получить место в вузе… за деньги.

Главное условие — преодолеть порог в 56,7 балла. Всё остальное решает кошелёк.

На первый взгляд, решение кажется вполне прагматичным: дополнительные средства для вузов, расширение возможностей для студентов. Но стоит копнуть чуть глубже — и становится очевидно: суперконтракты это шаг к разрушению всей системы, это подрыв самой сути справедливого конкурсного отбора.

Благодаря суперконтрактам экзамены и баллы превращаются в формальность. Ведь какой смысл сдавать их на высокий результат, если всегда можно заплатить и поступить? Это демотивирует целеустремлённых школьников и даёт разрушительный сигнал: в Узбекистане можно «купить» себе место в будущем.

Официальных данных о стоимости суперконтрактов в 2025 году пока нет, но по опыту прошлых лет сумма может превышать в 6−15 раз стоимость обычного контракта. То есть речь идёт о десятках миллионов сумов. Единственное послабление — оплачивать суперконтракт нужно только за первый год обучения, а далее студент переходит на обычный контракт.

Минвузу стоит серьёзно задуматься о долгосрочных последствиях этого решения. Образование — это не способ восполнить бюджет, это инвестиция в будущее страны. Сегодня мы открываем двери тем, кто может заплатить, но завтра столкнёмся с армией слабых специалистов, получивших диплом не за знания, а за деньги.

Что станет с качеством образования? С доверием к вузам? С будущим медицины, инженерии, юриспруденции, если диплом становится товаром? Ответы на эти вопросы, увы, звучат тревожно.