В Узбекистане открыли набор «суперконтрактников»: когда деньги важнее знаний

Официальных данных о стоимости суперконтрактов в 2025 году пока нет, но по опыту прошлых лет сумма может превышать в 6−15 раз стоимость обычного контракта. То есть речь идёт о десятках миллионов сумов. Единственное послабление — оплачивать суперконтракт нужно только за первый год обучения, а далее студент переходит на обычный контракт.