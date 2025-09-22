В Башкултаево завершено строительство современного детского сада на 160 мест

Трехэтажное здание садика рассчитано на 160 детей. Помимо групповых блоков, имеются актовый зал, медицинский блок, современный пищеблок. Авторские развивающие программы поможет реализовывать центр «Народная мозаика» — дети знакомиться с культурой Прикамья в игровой форме. Предусмотрено также оснащение для ранней профориентации по творческим и техническим специальностям и направлениям системы здравоохранения.