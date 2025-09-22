Хабаровской пенсионерке вернут отправленные мошенникам деньги

В ноябре 2024 года злоумышленник, выдав себя за сотрудников инвестиционной фирмы, вынудил пожилую женщину перевести крупную сумму денег на чужой банковский счёт. Потерпевшая последовала рекомендациям звонившего и перечислила около полумиллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.