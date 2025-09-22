Хабаровской пенсионерке вернут отправленные мошенникам деньги

В ноябре 2024 года злоумышленник, выдав себя за сотрудников инвестиционной фирмы, вынудил пожилую женщину перевести крупную сумму денег на чужой банковский счёт. Потерпевшая последовала рекомендациям звонившего и перечислила около полумиллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
По итогам проверки было заведено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Следствием была выявлена личность хозяина счёта, куда поступили деньги потерпевшей — им оказался житель Забайкальского края.
Защищая права пожилой женщины, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами. Суд полностью поддержал позицию прокурора и постановил взыскать указанную сумму. Решение суда находится под контролем надзорного органа.