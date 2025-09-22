Ричмонд
За выходные на севере Иркутской области медведи четыре раза вышли к людям

В Братском районе медведь попал под колеса машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За выходные на севере Иркутской области медведи четыре раза вышли к людям. В Братском районе женщина управляла автомобилем, как увидела, что со стороны СНТ «Одуванчик» зверь выбежал на дорогу и задел правое крыло машины. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, жители поселка Бамбуй увидели косолапого в лесу возле населенного пункта.

— Также в дежурную часть поступило два заявления от дачников из СНТ «Лесники» Усть-Илимского района. Вечером пара заметила мишку, который прошел по улицам садоводства, а затем ушел в лес, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сразу же после сообщения, на место выехали полицейские и специалисты по охране животного мира. По результатам осмотра территории, дикого животного не нашли.