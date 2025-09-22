За выходные на севере Иркутской области медведи четыре раза вышли к людям. В Братском районе женщина управляла автомобилем, как увидела, что со стороны СНТ «Одуванчик» зверь выбежал на дорогу и задел правое крыло машины. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, жители поселка Бамбуй увидели косолапого в лесу возле населенного пункта.