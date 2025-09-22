Ричмонд
СМИ: Чехия начала «маскировать» россиян

SHOT: в Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда в страну.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Чехии начали маскировать российских туристов ради их въезда на территорию страны, пишет Telegram-канал SHOT.

«По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать “маскировочные” визы», — говорится в публикации.

В материале указывают, что теперь в визах вместо цели визита в Чехию указывают не «туризм», а «посещение», поскольку это имеет такую же юридическую силу.

Отмечается, что одно из главных требований к россиянам для въезда на территорию Чехии — наличие загранпаспорта на десять лет.