СМИ: Чехия начала «маскировать» россиян

«По самым скромным подсчетам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от 195 миллионов евро до почти 200 миллионов. На фоне этого чехи стали охотнее выдавать “маскировочные” визы», — говорится в публикации.