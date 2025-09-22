Россельхознадзор изъял 192 кг мяса без документов в Ростове

С 25 августа по 5 сентября Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело масштабную проверку на территории одного из рынков в Ростове-на-Дону. Мероприятие проводилось по согласованию с органами прокуратуры и было направлено на предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию.