Россельхознадзор изъял 192 кг мяса без документов в Ростове

С 25 августа по 5 сентября Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело масштабную проверку на территории одного из рынков в Ростове-на-Дону. Мероприятие проводилось по согласованию с органами прокуратуры и было направлено на предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию.
В ходе рейдовых осмотров должностными лицами ведомства были выявлены многочисленные нарушения. Установлено, что 13 предпринимателей осуществляли продажу пищевой продукции без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Отсутствие документации сделало невозможным прослеживание происхождения товаров. Также на части продукции отсутствовала маркировка с указанием сроков годности и условий хранения.
В отношении всех предпринимателей, допустивших нарушения, были возбуждены административные дела. Нарушителям выданы предписания об устранении выявленных недостатков с установлением конкретных сроков исполнения. Вся забракованная продукция общим весом 192 кг была изъята.
