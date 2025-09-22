Красноярцы могут сдать накопившуюся мелочь

«Услышали про акцию, знаете, что дома лежат коробка, копилка, мешочек с мелочью — приносите ее в банк. Это выгодно и вам, и государству. Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, изнашиваются они очень долго и могут использоваться в расчетах десятилетиями. В то же время на руках у россиян колоссальный объем монет — десятки миллиардов штук. Если разделить их между россиянами, каждому достанется по 1,5 килограмма», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.