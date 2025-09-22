Красноярцы могут сдать накопившуюся мелочь

До 4 октября жители Красноярского края могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на свой счет в банке.
В этот период в некоторых офисах банков в разных городах края обмен проводится без комиссии. Также монеты можно принести на обмен в некоторые супермаркеты и получить бумажные деньги.
«Услышали про акцию, знаете, что дома лежат коробка, копилка, мешочек с мелочью — приносите ее в банк. Это выгодно и вам, и государству. Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, изнашиваются они очень долго и могут использоваться в расчетах десятилетиями. В то же время на руках у россиян колоссальный объем монет — десятки миллиардов штук. Если разделить их между россиянами, каждому достанется по 1,5 килограмма», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Полный список и адреса участников во всех регионах страны, в том числе в Красноярском крае, и интерактивная карта опубликованы на странице акции монетнаянеделя.рф/.
Приносить на обмен можно монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Рекомендация для участников акции — рассортировать монеты по номиналу.