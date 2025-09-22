В центре Омска появился камерный сад

Торжественное открытие было приурочено к началу нового концертного сезона. В мероприятии приняли участие солисты филармонии, исполнившие произведения Чайковского, Бетховена и Штрауса, а омский дизайнер Анна Ден представила коллекцию вечерних платьев «Мелодия цветов». Гости смогли оценить комфорт нового пространства со скамейками для отдыха, окруженными устойчивыми к сибирскому климату растениями — черемухой, рябинником и лапчаткой.
Как отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, подобные проекты повышают привлекательность культурных локаций и формируют удобную инфраструктуру, которую совместно развивают город и социально ответственный бизнес.
Директор филармонии Ирина Лапшина добавила, что инициатива дарит омичам новые возможности для общения и вдохновения, создавая важные точки притяжения в городе.
В свою очередь, директор программы «Родные города» Ярина Сугакова подчеркнула:
«Камерный сад в Омске — пример комплексного проекта. Его цель — не только украсить территорию у концертного зала, но и создать особое настроение у зрителей. Кроме этого, для филармонии сад может стать пространством новых возможностей и форматов культурных мероприятий».
Новое общественное пространство стало частью проекта «Зеленая среда», в рамках которого «Газпром нефть» с 2023 года помогает преображать городские локации у культурных, образовательных и спортивных объектов Омска. По проекту уже высажено более 2 500 деревьев и декоративных растений, создано 14 новых зеленых зон, включая яблоневый сад на Соборной площади и рощу сибирских абрикосов.