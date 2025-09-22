Ричмонд
В центре Омска появился камерный сад

В историческом центре Омска, рядом со зданием филармонии, открылось новое досуговое пространство — камерный сад. Проект реализован по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь горожане могут провести время в уютной атмосфере перед посещением концертов, наслаждаясь зеленым оазисом в сердце города.

Источник: Дмитрий Верхоробин

Торжественное открытие было приурочено к началу нового концертного сезона. В мероприятии приняли участие солисты филармонии, исполнившие произведения Чайковского, Бетховена и Штрауса, а омский дизайнер Анна Ден представила коллекцию вечерних платьев «Мелодия цветов». Гости смогли оценить комфорт нового пространства со скамейками для отдыха, окруженными устойчивыми к сибирскому климату растениями — черемухой, рябинником и лапчаткой.

Как отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, подобные проекты повышают привлекательность культурных локаций и формируют удобную инфраструктуру, которую совместно развивают город и социально ответственный бизнес.

Директор филармонии Ирина Лапшина добавила, что инициатива дарит омичам новые возможности для общения и вдохновения, создавая важные точки притяжения в городе.

В свою очередь, директор программы «Родные города» Ярина Сугакова подчеркнула:

«Камерный сад в Омске — пример комплексного проекта. Его цель — не только украсить территорию у концертного зала, но и создать особое настроение у зрителей. Кроме этого, для филармонии сад может стать пространством новых возможностей и форматов культурных мероприятий».

Новое общественное пространство стало частью проекта «Зеленая среда», в рамках которого «Газпром нефть» с 2023 года помогает преображать городские локации у культурных, образовательных и спортивных объектов Омска. По проекту уже высажено более 2 500 деревьев и декоративных растений, создано 14 новых зеленых зон, включая яблоневый сад на Соборной площади и рощу сибирских абрикосов.