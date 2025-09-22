Ричмонд
В Крыму ищут доноров крови для пострадавших от осколков БПЛА в Форосе

В Крыму ищут доноров крови для пострадавших от осколков БПЛА в Форосе. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Источник: Аргументы и факты

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Для пополнения запаса крови желающие могут оказать поддержку участием в донорской акции.

Янина Павленко выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки БПЛА в школе Фороса повреждены актовый зал и библиотека.

