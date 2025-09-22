В поликлинике Владикавказа обновили отделение онкологической помощи

Отделение амбулаторной онкологической помощи обновили во владикавказской поликлинике № 1 при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Северной Осетии — Алании.
«Ранее пациенты проходили химиотерапию в хирургическом стационаре, теперь они получают помощь в новом отделении без… очередей. В обновленном пространстве расположены три кабинета, процедурная, перевязочная и койки дневного пребывания», — отметил глава региона Сергей Меняйло.
В обновленном отделении созданы комфортные условия для пациентов. Там они смогут лечиться в более безопасной и приятной обстановке. Уточним, что в 2026 году Северная Осетия получит финансирование на реализацию мероприятий по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.