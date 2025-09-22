Более 100 медалей вручили на Чемпионате высоких технологий

Финал Чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде 21 сентября. Всего на нем вручили более 100 медалей, сообщили в Институте развития профессионального образования.
Участниками состязаний стали свыше 15 тыс. человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Они соревновались в 15 инновационных компетенциях. По итогам финала в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами.
Приветствие конкурсантам направил Президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что чемпионат объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. Кроме того, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что за три года своего существования чемпионат стал площадкой для развития отечественных инновационных решений.
«Это соревнования по перспективным направлениям, которые с каждым годом собирают все больше и больше конкурсантов. Хочу поздравить всех участников, финалистов и, конечно, победителей. Вы большие молодцы, будущее нашей страны. Мы видим, что ребята, ставшие победителями, затем возвращаются в свои колледжи, становятся экспертами чемпионата, приходят на производство», — сказал Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.