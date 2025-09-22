Задержаны авиарейсы по маршрутам Уфа — Сочи и Сочи — Уфа

Сегодня, 22 сентября, из международного аэропорта «Уфа» задерживаются несколько рейсов в Сочи. Согласно данным на сайте воздушной гавани, временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в сочинском аэропорту привели к изменению расписания.
Задержаны три вылета:
— рейс SU-2939 авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 05:20 на 12:20;
— рейс FV-6606 авиакомпании «Россия» перенесен с 17:40 на 18:40;
— рейс N4−418 авиакомпании «Nordwind Airlines» перенесен с 15:50 на 21:05.
Также задерживаются прибывающие рейсы:
— рейс FV-6605 Сочи — Уфа авиакомпании «Россия» прибудет в 17:35 (задержка 1 час);
— рейс N4−417 авиакомпании «Nordwind Airlines» прибудет в 19:30 вместо 14:00.
Напомним, вчера в аэропорту Сочи ввели для обеспечения безопасности ограничения, их сняли сегодня в 02:00 ночи.
