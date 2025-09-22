Умерла мать Леонида Агутина

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил… Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — заключил артист.
Агутин опубликовал архивную совместную фотографию с мамой и поделился воспоминаниями из детства.
«Чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся», — написал он.