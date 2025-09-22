Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла мать Леонида Агутина

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери Людмилы Агутиной.

Источник: Аргументы и факты

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил… Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — заключил артист.

Агутин опубликовал архивную совместную фотографию с мамой и поделился воспоминаниями из детства.

«Чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся», — написал он.