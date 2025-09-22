В Челябинской области две сотни человек оштрафуют за пьяное вождение

Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.
Из всего числа пойманных нарушителей 205 человек оказались за рулем пьяными впервые. Поэтому их ждала административная ответственность. При этом ответить по закону автомобилистам придется не только за само нетрезвое вождение, но и за отказ проходить медицинское освидетельствование.
«Водители привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штрафу в размере 45 000 рублей», — прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Но 36 человек, попавшихся в этот раз пьяными за рулем, уже ловили на этом нарушении ранее. Повторный факт — уголовная ответственность, поэтому водителей уже ждет более суровое наказание. В ведомстве напомнили, что южноуральцам грозит здесь до трех лет лишения свободы и конфискация транспорта.