В школах, больницах и детских садах Челябинска начали включать отопление

К отоплению уже подключили более сотни детских садов, несколько больниц и порядка 50 школ.
— На следующей неделе, согласно прогнозам, мы видим понижение температуры. Поэтому будем держать ситуацию на контроле для того, чтобы по мере необходимости начать запускать отопительный сезон для жителей города Челябинска, — сообщил Алексей Лошкин.
В Челябинске идёт активная подготовка к холодному сезону. В Металлургическом районе заканчивают ремонт тепломагистрали. Работы позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла на северную часть района. На замену трубопроводов направили около 235 миллионов рублей.