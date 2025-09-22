Ричмонд
В школах, больницах и детских садах Челябинска начали включать отопление

С наступлением осени в Челябинске начали активно включать отопление в школах, детских садах и больницах. А когда тепло поступит в дома, на аппаратном совещании в понедельник, 22 сентября, рассказал глава города Алексей Лошкин.

Источник: Pchela.News

К отоплению уже подключили более сотни детских садов, несколько больниц и порядка 50 школ.

— На следующей неделе, согласно прогнозам, мы видим понижение температуры. Поэтому будем держать ситуацию на контроле для того, чтобы по мере необходимости начать запускать отопительный сезон для жителей города Челябинска, — сообщил Алексей Лошкин.

В Челябинске идёт активная подготовка к холодному сезону. В Металлургическом районе заканчивают ремонт тепломагистрали. Работы позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла на северную часть района. На замену трубопроводов направили около 235 миллионов рублей.