В Кировской области в следующем году откроют еще 6 модельных библиотек

Еще шесть модельных библиотек откроют в Кировской области в следующем году при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.
Учреждения модернизируют в городах Белая Холуница и Луза, а также в Немском, Пижанском и Фаленском районах. Там проведут ремонт, установят новое оборудование, завезут книги, создадут зоны для коворкинга и проведения различных мероприятий.
«Здесь можно будет не только брать книги, но и участвовать в мастер-классах, лекциях, встречах с интересными людьми. У нас уже переоснащены по модельному стандарту 26 библиотек в 16 районах, в городах Кирове и Слободском. Важно, что такие пространства появляются именно в районах Кировской области — здесь они становятся точками притяжения для молодежи, семей с детьми и всех, кто ценит знания», — рассказал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.