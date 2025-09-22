В Кировской области в следующем году откроют еще 6 модельных библиотек

«Здесь можно будет не только брать книги, но и участвовать в мастер-классах, лекциях, встречах с интересными людьми. У нас уже переоснащены по модельному стандарту 26 библиотек в 16 районах, в городах Кирове и Слободском. Важно, что такие пространства появляются именно в районах Кировской области — здесь они становятся точками притяжения для молодежи, семей с детьми и всех, кто ценит знания», — рассказал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.