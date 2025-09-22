Ричмонд
Три драника-гиганта выпекут в Беларуси

В Беларуси выпекут три гигантских драника — вот когда.

Источник: Комсомольская правда

Три драника-гиганта выпекут в Беларуси. Подробности рассказали БелТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

В субботу, 27 сентября, состоится фестиваль «Вороновский драник». Он пройдет в городском поселке Вороново. Организаторы обещают гостям праздника настоящий картофельный бум: множество драников и других блюд из тертого картофеля по разным рецептам. Также будут проходить кулинарные мастер-классы, тематические конкурсы. Главным блюдом фестиваля окажутся три драника-гиганта, которые выпекут на глазах у присутствующих.

К примеру, про картофельные традиции гостям фестиваля расскажет тематическая площадка «Картошку варят, картошку парят…», где можно будет попробовать горячие блюда из тертой картошки, которые были приготовлены по рецептам бабушек и прабабушек сельскохозяйственными предприятиями Вороновского района.

Гостей праздника встретят на своем подворье «Байк-драник» брутальные байкеры. Они угостят картофельными блинами собственного приготовления.

Ранее ученый назвал самые любимые сорта картофеля у белорусов.

Тем временем белорусские ученые вывели новый сорт картофеля устойчивый к болезням: «С отредактированным геномом».

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко выращивает три сорта картошки на своем участке — «Першацвет», «Бриз», «Гарантия».

