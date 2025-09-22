Три драника-гиганта выпекут в Беларуси

В субботу, 27 сентября, состоится фестиваль «Вороновский драник». Он пройдет в городском поселке Вороново. Организаторы обещают гостям праздника настоящий картофельный бум: множество драников и других блюд из тертого картофеля по разным рецептам. Также будут проходить кулинарные мастер-классы, тематические конкурсы. Главным блюдом фестиваля окажутся три драника-гиганта, которые выпекут на глазах у присутствующих.