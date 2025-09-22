В Пензенской области пройдет фестиваль «День приключений»

Второй межрегиональный фестиваль «День приключений» состоится на площади у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе 26−27 сентября. Мероприятие пройдет при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
Там организуют открытые площадки, где можно будет поиграть в футбол, баскетбол, дартс, покататься на велосипеде и не только. В семейной туристической зоне гости смогут посетить скалодром и пройти лабиринт. На фиджитал-арене каждый сможет сыграть с известными спортсменами в футбол или хоккей в смешанной реальности. Победителям состязаний выдадут жетоны, с помощью которых можно будет поучаствовать в розыгрыше призов.
Помимо этого, пройдут творческие конкурсы с призами в номинациях стрит-арт, танцы, вокал и диджеинг. Также запланирована шоу-программа с показательными выступлениями спортсменов из разных регионов России, танцевальных коллективов и чирлидеров.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.