В Пензенской области пройдет фестиваль «День приключений»

Там организуют открытые площадки, где можно будет поиграть в футбол, баскетбол, дартс, покататься на велосипеде и не только. В семейной туристической зоне гости смогут посетить скалодром и пройти лабиринт. На фиджитал-арене каждый сможет сыграть с известными спортсменами в футбол или хоккей в смешанной реальности. Победителям состязаний выдадут жетоны, с помощью которых можно будет поучаствовать в розыгрыше призов.