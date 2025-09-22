Иркутский госуниверситет приглашает на бесплатные курсы по химии

Иркутский государственный университет (ИГУ) объявляет о начале набора школьников на бесплатные онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по химии. Мероприятия являются частью масштабного национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на раннюю профориентацию и популяризацию науки среди молодежи. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском госуниверситете.
— Для стабильного развития в Иркутской области отрасли новых материалов и химии компаниям необходимы квалифицированные специалисты, дефицит которых с каждым годом неуклонно растет, — рассказывают в университете.
Проект ставит своей целью не только подготовку старшеклассников к экзаменам, но и формирование у них интереса к химии как к науке, а также помощь в выборе будущей профессии. Курсы ИГУ предоставляют уникальную возможность для школьников из всех уголков России получить качественные знания и стать частью кадрового резерва ведущих предприятий региона и страны.
Основные преимущества курсов: полное бесплатное участие и доступность для всех.