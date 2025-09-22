Иркутский госуниверситет приглашает на бесплатные курсы по химии

Проект ставит своей целью не только подготовку старшеклассников к экзаменам, но и формирование у них интереса к химии как к науке, а также помощь в выборе будущей профессии. Курсы ИГУ предоставляют уникальную возможность для школьников из всех уголков России получить качественные знания и стать частью кадрового резерва ведущих предприятий региона и страны.