В Свердловской области создадут центр электротехники и радиоэлектроники

Уральский центр электротехники и радиоэлектроники создадут в Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Проект реализуется на базе уже действующего предприятия “УЭМЗ” — ведущего приборостроительного предприятия России. Расширение предполагается за счет освоения новых площадей, а также создания технопарка “Три тройки”. Инвестиции в проект составят примерно 8 миллиардов рублей. Центр будет создан и заработает в 2028 году, здесь появятся свыше 800 новых рабочих мест. Все это позволит нашей Свердловской области внести серьезный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и будет способствовать достижению технологического суверенитета страны», — сказал глава региона Денис Паслер.
Две производственные площадки планируют создать на территории более 10,2 тыс. кв. м. Там будут изготавливать изделия гражданского назначения на основе разработок предприятия «УЭМЗ».
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.