В Свердловской области создадут центр электротехники и радиоэлектроники

«Проект реализуется на базе уже действующего предприятия “УЭМЗ” — ведущего приборостроительного предприятия России. Расширение предполагается за счет освоения новых площадей, а также создания технопарка “Три тройки”. Инвестиции в проект составят примерно 8 миллиардов рублей. Центр будет создан и заработает в 2028 году, здесь появятся свыше 800 новых рабочих мест. Все это позволит нашей Свердловской области внести серьезный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и будет способствовать достижению технологического суверенитета страны», — сказал глава региона Денис Паслер.