Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка Ульяна Котина победила в конкурсе «Миссис Планета Евразия»

Участница из Нижнего Новгорода завоевала главный титул на масштабном конкурсе красоты, который состоялся в Крыму.

Источник: Фото предоставлено организаторами конкурса «Миссис Нижний Новгород»

Жительница Нижнего Новгорода Ульяна Котина стала победительницей конкурса «Миссис Планета Евразия — 2025». Эфир с награждением прошёл в соцсетях конкурса.

В конкурсе приняли участие 30 женщин из разных регионов страны. Каждая участница подготовила свой номер и презентовала арт-костюм. У нижегородки главная корона — Гран при Миссис Планета Евразия.

Ульяна Котина поблагодарила свою семью, мужа, детей и друзей за поддержку. Также она выразила благодарность организаторам конкурса.

Ранее сообщалось, что нижегородка стала «Миссис Россия — Земной шар 2025».