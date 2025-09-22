Нижегородка Ульяна Котина победила в конкурсе «Миссис Планета Евразия»

Жительница Нижнего Новгорода Ульяна Котина стала победительницей конкурса «Миссис Планета Евразия — 2025». Эфир с награждением прошёл в соцсетях конкурса.
В конкурсе приняли участие 30 женщин из разных регионов страны. Каждая участница подготовила свой номер и презентовала арт-костюм. У нижегородки главная корона — Гран при Миссис Планета Евразия.
Ульяна Котина поблагодарила свою семью, мужа, детей и друзей за поддержку. Также она выразила благодарность организаторам конкурса.
Ранее сообщалось, что нижегородка стала «Миссис Россия — Земной шар 2025».