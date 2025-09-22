В поселке Ольховатка Воронежской области открылась модельная библиотека

Модельная библиотека открылась в поселке городского типа Ольховатка Воронежской области. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Там создали новые зоны для чтения или проведения мероприятий. Например, в «Информбюро» посетители могут зарегистрироваться и получить книги. В пространстве «Деловая линия» есть доступ к Национальной библиотеке. Для проведения конференций, вебинаров, творческих мастерских, литературно-музыкальных вечеров и кинопоказов создали зону «Многоточие». Поиграть в настольные игры или поработать за ноутбуком можно в зоне «Портал», а выбрать литературу на свой вкус — в пространстве «Книжный квартал».
Также в учреждение поступили 8 тыс. новых книг. В их числе отраслевая литература, классические произведения и издания с укрупненным шрифтом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.