В поселке Ольховатка Воронежской области открылась модельная библиотека

Там создали новые зоны для чтения или проведения мероприятий. Например, в «Информбюро» посетители могут зарегистрироваться и получить книги. В пространстве «Деловая линия» есть доступ к Национальной библиотеке. Для проведения конференций, вебинаров, творческих мастерских, литературно-музыкальных вечеров и кинопоказов создали зону «Многоточие». Поиграть в настольные игры или поработать за ноутбуком можно в зоне «Портал», а выбрать литературу на свой вкус — в пространстве «Книжный квартал».