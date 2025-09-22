Лаборатория для отработки методов борьбы с кибератаками открылась в РТУ МИРЭА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. РТУ МИРЭА и компания Bi.Zone открыли лабораторию, где студенты смогут на практике отрабатывать способы защиты от кибератак и моделировать возможные угрозы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Проект направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также на развитие исследований в области защиты цифровых активов. Лаборатория оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим моделировать реальные кибератаки и отрабатывать методы защиты», — сообщили в университете.
Студенты и исследователи получат доступ к уникальным образовательным программам и смогут участвовать в семинарах, мастер-классах и хакатонах.
«Создание лаборатории совместно с одним из лидеров рынка кибербезопасности — это важный шаг в укреплении партнерства между образованием и индустрией. Мы готовим специалистов, способных отвечать на вызовы цифровой эпохи, и уверены, что этот проект станет катализатором для новых прорывных исследований и разработок», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Директор группы компаний Bi.Zone Дмитрий Самарцев указал на важность создания для студентов среды, обеспечивающей все возможности для работы с реальными задачами и технологиями. «Это шаг к подготовке специалистов, которые действительно востребованы на рынке и готовы решать задачи отрасли», — заключил он.
Лаборатория также станет площадкой для разработки образовательных стандартов и методических материалов для других вузов.