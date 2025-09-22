Ричмонд
Собянин: Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера. Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

— Это единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов, — рассказал глава города в личном блоге.

Дюкер был построен в начале 1960-х годов и имеет длину 3,5 километра. Реконструкция проводилась под руслом реки с использованием экологичных бестраншейных технологий. Обновленный объект имеет срок службы более 40 лет.

Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в рамках программы реконструкции газопроводов-дюкеров, которую «Мосгаз» реализует с 2018 года. Завершение программы запланировано до конца 2025 года.

Ранее мэр Москвы сообщил, что специалисты начали строительство Бирюлевской линии столичного метро. Протяженность ветки составит 22,2 километра. На ней будут располагаться 10 станций, предусмотрены пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и БКЛ, МЦК и Павелецкое направление МЖД.

