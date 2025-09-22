Собянин: Завершена реконструкция Щукинского газопровода-дюкера

— Это единственный газопровод высокого давления из двенадцати подводных дюкеров. Он проходит по дну Москвы-реки и обеспечивает газоснабжение жилых домов и предприятий Центрального и Западного округов, — рассказал глава города в личном блоге.
Дюкер был построен в начале 1960-х годов и имеет длину 3,5 километра. Реконструкция проводилась под руслом реки с использованием экологичных бестраншейных технологий. Обновленный объект имеет срок службы более 40 лет.
Щукинский дюкер стал одиннадцатым объектом в рамках программы реконструкции газопроводов-дюкеров, которую «Мосгаз» реализует с 2018 года. Завершение программы запланировано до конца 2025 года.
