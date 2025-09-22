Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы массово инвестируют в франшизы парикмахерских

Средний размер паушального взноса составил 600 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Летом 2025 года спрос на парикмахерские франшизы в Новосибирске, включая барбершопы, вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём предложения увеличился на 29%. Средний размер паушального взноса составил 600 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее, следует из данных «Авито Бизнес 360».

Параллельно аналитики фиксируют рост спроса на отдельные парикмахерские вне франшиз (+40% в годовом выражении) и объёма предложения (+46%). Средняя цена такого предприятия составляет 1,2 миллиона рублей.

Как пояснил директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский, устойчивый спрос на услуги красоты связан с трендом на здоровый образ жизни и персонализированный уход. Эксперт добавил, что франшизам отдаётся предпочтение из-за более низкого порога входа в бизнес по сравнению с покупкой готового дела.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что новосибирцы стали чаще брать автокредиты на новые машины.