Новосибирцы массово инвестируют в франшизы парикмахерских

Летом 2025 года спрос на парикмахерские франшизы в Новосибирске, включая барбершопы, вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём предложения увеличился на 29%. Средний размер паушального взноса составил 600 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее, следует из данных «Авито Бизнес 360».
Параллельно аналитики фиксируют рост спроса на отдельные парикмахерские вне франшиз (+40% в годовом выражении) и объёма предложения (+46%). Средняя цена такого предприятия составляет 1,2 миллиона рублей.
Как пояснил директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский, устойчивый спрос на услуги красоты связан с трендом на здоровый образ жизни и персонализированный уход. Эксперт добавил, что франшизам отдаётся предпочтение из-за более низкого порога входа в бизнес по сравнению с покупкой готового дела.
