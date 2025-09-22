Новосибирцы массово инвестируют в франшизы парикмахерских

Летом 2025 года спрос на парикмахерские франшизы в Новосибирске, включая барбершопы, вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём предложения увеличился на 29%. Средний размер паушального взноса составил 600 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее, следует из данных «Авито Бизнес 360».