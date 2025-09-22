Нерентабельная маршрутка вместо новых тротуаров: решение мэрии удивило владивостокцев

Автобус № 91 курсирует между ЖК «Изумрудный» (улица Майора Филипова) до автовокзала, его укороченный «дубль» довозит пассажиров до кольца Багратиона. Но, по словам пассажиров, оба автобуса утром отходят примерно в одно и то же время: плановое отправление автобуса № 91 — 07:00, автобуса № 91к — 07:05. Жители «Изумрудного» предпочитают штурмовать первый автобус, а маршрутка-дубль отъезжает практически пустая.
Несмотря на то, что от «Изумрудного» до кольца Багратиона автобус доезжает даже в периоды пиковой загрузки за 10 — 15 минут, интервал между рейсами составляет 40 минут. Для многих пассажиров дойти до кольцевого перекрёстка пешком оказывается быстрее, чем дожидаться маршрутку, а кто-то предпочитает дожидаться маршрута № 91.
Также маршрутка не решает проблемы школьников: из-за неимения школы в микрорайоне «Изумрудный» дети жилого комплекса вынуждены посещать занятия в школах других микрорайонов. Уроки начинаются не раньше 8 утра, поэтому маршрутки на 07:00 и 07:05 для детей неактуальны, а следующие могут не приехать вовремя.
Более целесообразной тратой бюджетных средств, по мнению жителей «Изумрудного», стало бы благоустройство тротуаров между жилым комплексом и улицей Русской.
Однако из ответа МЦУ Владивостока следует, что «интервал на маршруте № 91К составлен с учетом движения автобуса № 91, чтобы они не пересекались, изменения в схему движения и в расписание на маршруте № 91к в ближайшее время вноситься не будут».