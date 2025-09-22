Подрядчик активно разбирает прежние строения аэропорта «Федоровка» под Омском

В новом аэропорту запланирована взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3200 и шириной 45 метров. Гавань будет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Ее дизайн выбирали голосованием сами омичи. Завершить строительство и начать полеты планируется в декабре 2028 года, об этом в том числе заявлял губернатор Виталий Хоценко.