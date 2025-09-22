Подрядчик активно разбирает прежние строения аэропорта «Федоровка» под Омском

Под Омском демонтируют старые постройки незавершенного в 2000-е годы аэропорта "Омск-Федоровка. Там уже разобрали один из корпусов, построенных в 1980-е годы.
О сносе корпуса написал «СуперОмск». На этом месте областные власти с помощью федерации и концессионеров планируют возвести новый аэропорт и одновременно тем самым освободить землю под аэропортом «Омск-Центральный» имени Карбышева. Стоимость строительства оценивается в 64,6 млрд рублей. Его подрядчиком будет холдинг «Аэропорты регионов», проектировщиком — компания «Хвоя».
В новом аэропорту запланирована взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3200 и шириной 45 метров. Гавань будет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Ее дизайн выбирали голосованием сами омичи. Завершить строительство и начать полеты планируется в декабре 2028 года, об этом в том числе заявлял губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, что с 2000 и по 2010 годы ВПП недостроенного аэропорта как трассу с отличным гладким покрытием активно использовали под автогонки, в основном драгрэйсеров. Уровень этих стартов доходил вплоть до Кубка Сибири.
Ранее «КП Омск» также писала, что омские любители фотоохоты сняли с высоты, как выглядел недостроенный аэропорт в июне этого года.