Стоимость бензина в Ростовской области за год выросла более чем на 10%

В Ростовской области, согласно данным Росстата, за последний год бензин в регионе подорожал на 10,49%. Только за середину сентября средняя цена литра топлива увеличилась на 50 копеек и достигла 65 рублей.
Так, АИ-92 подорожал до 60,6 рубля за литр, АИ-95 — до 67,4 рубля, а АИ-98 теперь стоит 85,3 рубля, что на 64 копейки больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало до 67,8 рубля за лит.
По информации регионального отделения Банка России, основной причиной повышения цен стало снижение производства топлива из-за планового ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Дополнительным фактором роста стал августовский всплеск спроса на топливо, связанный с сезоном полевых работ.
