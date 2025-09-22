Ричмонд
Мэра Владимира арестовали за взятку от представителей ритуального бизнеса

По данным следствия, чиновник содействовал организованной преступной группе в незаконном похоронном бизнесе, назначая их представителей на ключевые должности и изменяя нормативные акты. ФСБ сообщает, что Наумов признал вину.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Дмитрий Наумов, глава города Владимир, арестован по обвинению в получении особо крупной взятки в размере не менее 1,1 миллиона рублей. Об сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным следствия, уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» было возбуждено на основании материалов УФСБ и в рамках расследования дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса.

Установлено, что в декабре 2023 года Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области, предложив им помощь в организации незаконной похоронной деятельности во Владимире. За вознаграждение он содействовал назначению членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Один из организаторов незаконного бизнеса даже стал заместителем директора упомянутого МКУ.

Кроме того, Наумов помог в издании нормативного акта о похоронном деле, который фактически ограничивал права других участников ритуального рынка. За эти действия, по версии следствия, он получил взятку в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.

В ходе расследования по местам жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъяты денежные средства, украшения и дорогостоящий автомобиль. По ходатайству следствия Наумов был заключен под стражу.

Региональное управление ФСБ, в свою очередь, сообщает, что Дмитрий Наумов признал вину в инкриминируемом ему преступлении и дал признательные показания.