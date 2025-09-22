Мэра Владимира арестовали за взятку от представителей ритуального бизнеса

Установлено, что в декабре 2023 года Наумов вступил в сговор с двумя жителями Московской области, предложив им помощь в организации незаконной похоронной деятельности во Владимире. За вознаграждение он содействовал назначению членов организованной преступной группы на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Один из организаторов незаконного бизнеса даже стал заместителем директора упомянутого МКУ.