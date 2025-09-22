Министр информации сказал, появится ли в Беларуси собственный детский телеканал

Министр информации Марат Марков сказал, появится ли в Беларуси собственный детский телеканал. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства информации.
Марат Марков уточнил, что в стране сегодня зарегистрировано и вещает 18 телеканалов, которые ориентированы именно на детскую аудиторию. Он добавил, что 17 из них российские и нет ни одного белорусского. Большая часть из указанных телеканалов являются частными.
— В этой связи, «за» появление такого канала — понимание простого факта, что воспитывать своих детей, на своих ценностях и морали мы обязаны сами, а телевидение — это один из инструментов такого воспитания. И это первая, «простая» часть ответа, — заявил министр информации.
Марков, говоря про собственный детский телеканал в Беларуси, задался сразу несколькими вопросами: достаточно ли в стране собственного так называемого детского контента со всеми архивами «Беларусьфильма»? Кто именно будет производить подобный контент на постоянной основе, чтобы заполнить 16−18 часов эфира?
— Должен ли телеканал быть государственным, или есть энтузиасты, готовые взять часть забот по воспитанию наших детей в рамках государственно-частного партнерства, главное — какой процент детей его будет смотреть — это только очень малая часть вопросов, требующих детальной проработки. И это вторая, «сложная» часть ответа, — акцентировал внимание глава Мининформа.
Министр информации заявил, что не нужно строить иллюзий о том, что канал окажется привлекательным для рекламодателей. Он добавил, что это исключительно социальный и весьма затратный проект. Вместе с тем Марат Марков подчеркнул, что указанные вопросы начали прорабатывать.
