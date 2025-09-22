Министр информации сказал, появится ли в Беларуси собственный детский телеканал

Марат Марков уточнил, что в стране сегодня зарегистрировано и вещает 18 телеканалов, которые ориентированы именно на детскую аудиторию. Он добавил, что 17 из них российские и нет ни одного белорусского. Большая часть из указанных телеканалов являются частными.