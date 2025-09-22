Стало известно, для чего Хабиров уехал в Москву

Стали известны подробности сегодняшней командировки главы Башкирии Радия Хабирова.
Как рассказал руководитель республики на своей личной странице социальных сетях, он вместе со своей командой находится в Москве в правительстве России на мероприятии, посвященном развитию физкультуры и спорта.
— Всем хорошей трудовой недели! — пожелал Хабиров.
Напомним, из-за командировки главы Башкирии оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой перенесли на завтра — 23 сентября.
