Стало известно, для чего Хабиров уехал в Москву

Хабиров принял участие в мероприятии в правительстве России.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности сегодняшней командировки главы Башкирии Радия Хабирова.

Как рассказал руководитель республики на своей личной странице социальных сетях, он вместе со своей командой находится в Москве в правительстве России на мероприятии, посвященном развитию физкультуры и спорта.

— Всем хорошей трудовой недели! — пожелал Хабиров.

Напомним, из-за командировки главы Башкирии оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой перенесли на завтра — 23 сентября.

