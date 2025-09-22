Опять пробки: В Кишиневе полностью перекрывают улицу на два дня — городской транспорт меняет маршрут

Маршрут троллейбуса № 38 будет изменен на время проведения работ. С улицы Алба Юлия троллейбусы будут следовать по ул. Онисифор Гибу, затем по ул. Николае Костин, продолжая движение по установленному маршруту. Тот же маршрут будет действовать и в обратном направлении. Зону проведения работ будут также объезжать микроавтобусы № 103.