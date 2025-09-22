Вейпы, карты и ножи. Тревожные находки в рюкзаках ташкентских школьников

Инспекторы фиксируют пугающую тенденцию: в рюкзаках ташкентских учеников всё чаще находят то, что никак не связано с учёбой — колоды карт, вейпы, электронные сигареты, ножи и даже колюще-режущие предметы. Это не просто случайные находки, это — показатель того, что наши дети всё сильнее воспитываются не школой и семьёй, а улицей, модой и интернетом.