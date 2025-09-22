Вейпы, карты и ножи. Тревожные находки в рюкзаках ташкентских школьников

Инспекторы фиксируют пугающую тенденцию: в рюкзаках ташкентских учеников всё чаще находят то, что никак не связано с учёбой — колоды карт, вейпы, электронные сигареты, ножи и даже колюще-режущие предметы. Это не просто случайные находки, это — показатель того, что наши дети всё сильнее воспитываются не школой и семьёй, а улицей, модой и интернетом.
К сожалению, влияние улицы и интернета на подростков стало более мощным, чем влияние семьи и школы. Современные тренды распространяются мгновенно: вчера ещё «игрушка», сегодня уже символ «крутости». Социальные сети закрепляют эти модели, превращая их в норму: вейп становится частью стиля, карточные игры — способом завоевать статус среди сверстников, нож в рюкзаке — элементом ложной «самозащиты».
Проблема в том, что школа и семья проигрывают эту гонку. Пока TikTok и Instagram* задают подросткам ценности, система образования занята показушными мероприятиями и отчётами «о профилактике».
Традиционная реакция — конфисковать, наказать, провести профилактическую беседу. Но такие меры не решают проблему. На следующий день подросток снова достаёт из рюкзака вейп или карты, а в худшем случае — нож. Почему? Потому что запрет не убирает главного — желания соответствовать образу, который он видит на улице или в телефоне.
Запретить вейпы? Их всё равно купят в соседнем магазине или закажут онлайн. Запретить ножи? Они всегда найдут, чем заменить. И пока взрослые делают вид, что «контроль есть», подростки продолжают жить в параллельной культуре, где авторитет — не учитель и не родитель, а блогер или уличный «лидер».
Легче всего переложить ответственность на родителей: «не доглядели». Но правда глубже: виновата вся система. Магазины и торговые точки, которые без зазрения совести продают несовершеннолетним запрещённые товары. И, конечно, власть, которая ограничивается громкими словами о профилактике, но не создаёт реальных инструментов борьбы с подростковыми зависимостями.
Это тревожный сигнал не только для школ, но и для всего общества. Ведь сегодняшние находки в рюкзаках — это завтрашние проблемы улицы, дворов и даже криминальных хроник.
Пора признать: бороться нужно не с вещами, а с причинами. Пока государство и общество не предложат подросткам позитивные модели поведения и реальные альтернативы, «модные тренды» будут и дальше диктовать свои правила. И тогда школьный рюкзак рискует окончательно превратиться из символа знаний в склад опасных привычек.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.