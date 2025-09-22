По всему Петербургу завоют сирены: в городе проверят систему оповещения

Проверку планируется провести 1 октября с 10:30 до 11:00, сообщает 22 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. В эти полчаса в городе будут работать электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Задействуют также телеканалы, радио и технические средства оповещения организаций.
Порядок проведения проверки следующий:
с 10:40 до 10:43 — предупредительный сигнал «Внимание всем!»;
с 10:43 до 10:44 — передача информации по радио и телеканалам;
с 10:45 до 10:46 — передача речевого сообщения о проведении проверки с использованием технических средств оповещения.
Проверку системы оповещения в Петербурге, как правило, проводят дважды в год. Предыдущая была в марте. Ее проводят, чтобы оценить исправность всех технических средств и каналов связи и их готовность к массовому оповещению петербуржцев, а также чтобы отработать действия дежурных служб, которые привлекаются к оповещению.