По всему Петербургу завоют сирены: в городе проверят систему оповещения

Октябрь в Петербурге начнется с комплексной проверки региональной системы оповещения населения. На улицах включат сирены, а по сетям вещания будут передавать специальное сообщение.

Источник: Фонтанка.ру

Проверку планируется провести 1 октября с 10:30 до 11:00, сообщает 22 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. В эти полчаса в городе будут работать электромеханические сирены, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения. Задействуют также телеканалы, радио и технические средства оповещения организаций.

Порядок проведения проверки следующий:

с 10:40 до 10:43 — предупредительный сигнал «Внимание всем!»;

с 10:43 до 10:44 — передача информации по радио и телеканалам;

с 10:45 до 10:46 — передача речевого сообщения о проведении проверки с использованием технических средств оповещения.

Проверку системы оповещения в Петербурге, как правило, проводят дважды в год. Предыдущая была в марте. Ее проводят, чтобы оценить исправность всех технических средств и каналов связи и их готовность к массовому оповещению петербуржцев, а также чтобы отработать действия дежурных служб, которые привлекаются к оповещению.