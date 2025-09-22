По всему Петербургу завоют сирены: в городе проверят систему оповещения

Проверку системы оповещения в Петербурге, как правило, проводят дважды в год. Предыдущая была в марте. Ее проводят, чтобы оценить исправность всех технических средств и каналов связи и их готовность к массовому оповещению петербуржцев, а также чтобы отработать действия дежурных служб, которые привлекаются к оповещению.