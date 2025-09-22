Ричмонд
В деревне Красная Дубровка Тульской области установят детскую площадку

Специалисты установят качели, горки, лабиринты и песочницу.

Новую детскую игровую площадку оборудуют в деревне Красная Дубровка Тульской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Воловского района.

Специалисты установят качели, горки, лабиринты и игровые комплексы. Также там обустроят песочницу. Территорию площадки разделят на несколько зон: для активных игр и для отдыха, где смогут расположиться родители. Кроме того, на площадке уложат специальное травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.