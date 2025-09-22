В деревне Красная Дубровка Тульской области установят детскую площадку

Специалисты установят качели, горки, лабиринты и игровые комплексы. Также там обустроят песочницу. Территорию площадки разделят на несколько зон: для активных игр и для отдыха, где смогут расположиться родители. Кроме того, на площадке уложат специальное травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.