Владивосток ожидают яркие концерты и фестивали

Все желающие жители и гости города могут посетить «Приморские муссоны», побывать на Дне тигра, фестивале духовых оркестров «Тихоокеанские марши», а также увидеть соревнования БПЛА «Гонка дронов». Как полагают в администрации Владивостока, которая выступает партнером в проведении акций, каждый этой осенью сможет выбрать для себя мероприятие на свой вкус.
От выбора «разбегаются глаза».
«Таких насыщенных выходных во Владивостоке давно не случалось. Кроме этих всех мероприятий. Кто-то будет участвовать в спортивных мероприятиях, кому-то интереснее будет посетить концерты фестивалей, а кто-то захочет прийти на гонку дронов и поддержать команды из разных школ города. Вишенкой на торте праздничных выходных будет ежегодно закрывающий сентябрь День тигра. Более того, в субботу еще будет проходить традиционный забег “Мосты Владивостока”. Мы полагаем, что Владивосток — это про активность, про постоянное движение», — поделился первый заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Дмитриенко.
Он также отметил, что маршрутные автобусы во время проведения мероприятий будут работать до позднего вечера. Чтобы все гости праздников смогли добраться домой. Планируется также решить вопрос с временем работы туалетов, чтобы не создавались неудобства во время посещения площадок проведения акций.
Также с 26 по 28 сентября будет проходить фестиваль «Приморские муссоны». Как и в прошлые годы, «муссоны» будут богаты своей гастрономической составляющей. Также здесь будут организованы различные интерактивные площадки, где можно будет провести время всей семьей.
«Масштаб праздника увеличится, а лейтмотивом станет тема взаимосвязи России и АТР. Наш слоган этого года: “Там, где Азия встречается с Россией”. Будут как локальные площадки в азиатском стиле, так и российские с нашими уникальными продуктами. 27 сентября в течение всего дня будет работать площадка, где будет играть постоянно музыка в различных форматах. Владивосток является гастрономической столицей Дальнего Востока, поэтому в этом году 19 участников продемонстрируют свое исполнение кухонь Дальнего Востока и Азиатских стран», — рассказал заместитель директора Туристско-информационного центра Приморского края Виталий Станиславчук.
Любимый праздник приморцев.
День тигра пройдет во Владивостоке в этом году уже в 26 раз. Шествие колонн будет 28 сентября. Сбор участников состоится около нового центра «Россия» и будет продолжаться до фонтанов на Набережной. Организаторами Дня тигра является администрация Владивостока, Правительство Приморского края, центр «Амурский тигр» и Русское географическое общество.
«Шествие будет проходить весело, задорно, классно. Школы уже зарегистрировались, дети готовят дома свои образы, продумывают все детали. Мы ожидаем, что примет участие около 3000 человек. В том году принимало участие в 2 раза меньше людей. Жюри будет оценивать образы школьников. Победившей школе будут предоставляться ценные подарки», — прокомментировал первый заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Дмитриенко.
На Дне тигра в центре города будут функционировать площадки мастер-классов, а также павильоны партнеров праздников.
«Будет работать концертная площадка, на которой будут выступать творческие коллективы. Мы надеемся, что все хорошее, что было в прошлый раз и предыдущие, нам получится сохранить и приумножить в этом году. При этом будет много новинок, сюрпризов», — подчеркнул Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр».
Новый фестиваль.
С 23 по 28 сентября впервые на Дальнем Востоке пройдет фестиваль духовых оркестров «Тихоокеанские марши». Как рассказал один из организаторов фестиваля Михаил Полусмак, такого ещё Владивосток не видел. В рамках фестиваля будет плац-концерт 27 сентября на центральной площади города. Звучание оркестров наполнит общественные пространства — Набережные, парки, скверы, создавая атмосферу праздника в повседневной жизни. Кроме Владивостока фестиваль пройдет в городах: Артеме, Уссурийске и Находке.
Это еще не все события на ближайшие выходные. Спортивный клуб «Патриот» и Всероссийское общество «Динамо» проведут соревнования по управлению беспилотных летательных аппаратов «Гонка дронов» на площадке стадиона «Динамо». БПЛА используют во многих отраслях, а искусственный интеллект с каждым днем все больше интегрируется в жизнь людей. Например, на полях Приморского края используется технология внедрения БПЛА, тракторы обрабатывают поля, а коптеры занимаются удобрением посевов с воздуха.