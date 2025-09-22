Владивосток ожидают яркие концерты и фестивали

«Таких насыщенных выходных во Владивостоке давно не случалось. Кроме этих всех мероприятий. Кто-то будет участвовать в спортивных мероприятиях, кому-то интереснее будет посетить концерты фестивалей, а кто-то захочет прийти на гонку дронов и поддержать команды из разных школ города. Вишенкой на торте праздничных выходных будет ежегодно закрывающий сентябрь День тигра. Более того, в субботу еще будет проходить традиционный забег “Мосты Владивостока”. Мы полагаем, что Владивосток — это про активность, про постоянное движение», — поделился первый заместитель главы администрации города Владивостока Сергей Дмитриенко.