Работу «дачных» электричек в регионе останавливают до нового сезона

Так, с 27 сентября, по субботам и воскресеньям отменяются рейсы электричек № 6620/6621, следующих по маршруту Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород, а также поезда № 6715/6716 Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород.
С 29 сентября в рабочие дни прекращают движение пригородные поезда № 6713/6716 Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород и № 6801/6806 Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород.
С 3 октября по пятницам отменяются электрички № 6721/6722 Кустовая — Суроватиха — Нижний Новгород, поезд № 7661 Нижний Новгород — Окская и рейс № 6807 Окская — Металлист.
С субботы, 4 октября, перестает ходить поезд № 6804 Металлист — Нижний Новгород.
Наконец, с 6 октября прекращается курсирование электричек № 6711/6710 пр. Гагарина — Суроватиха — проспект Гагарина, осуществлявших перевозки по будням.