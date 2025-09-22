Ричмонд
В девяти селах под Воронежем отключат электричество

На подстанции под Воронежем запланированы работы.

Источник: Комсомольская правда

«Воронежэнерго» сообщило предстоящих работах на на строящейся подстанции 110 кВ Задонская в рамках модернизации электросетевого комплекса в Рамонском районе.

На 24 сентября энергетики запланировали монтаж проводов на вновь построенной воздушной линии 35 кВ для подстанции Задонская. В связи с этим на время проведения работ жителям ближайших населенных пунктов с 08:00 ч до 22:00 ч среды отключат электричество.

Это коснется населенных пунктов:

с. Новоживотинное, д. Медовка, д. Маховатка, с. Хвощеватка, с. Гвоздёвка, д. Ольховатка, х. Панково, х. Репное, с. Р. Гвоздёвка.