В девяти селах под Воронежем отключат электричество

На 24 сентября энергетики запланировали монтаж проводов на вновь построенной воздушной линии 35 кВ для подстанции Задонская. В связи с этим на время проведения работ жителям ближайших населенных пунктов с 08:00 ч до 22:00 ч среды отключат электричество.