В Плюсском округе Псковской области высадили более 2,8 тысячи молодых елей

Свыше 2,8 тысячи молодых елей высадили у деревни Лющик в Плюсском округе Псковской области в ходе акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Деревья высадили на площади почти 1,5 га. Саженцы для этого закупили в питомнике поселка Дедовичи.
«Мы понимаем значимость охраны окружающей среды и готовы вносить вклад в общее дело защиты лесных ресурсов. Каждый высаженный саженец — это шаг к улучшению экологии Плюсского муниципального округа, нашего региона и всей страны. Это мероприятие, где каждый имеет возможность поучаствовать в восстановлении лесов. Данная акция привлекает внимание к проблемам экологии и бережному отношению к природе», — отметил руководитель Плюсского лесничества Кирилл Соколов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.