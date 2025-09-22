В Плюсском округе Псковской области высадили более 2,8 тысячи молодых елей

«Мы понимаем значимость охраны окружающей среды и готовы вносить вклад в общее дело защиты лесных ресурсов. Каждый высаженный саженец — это шаг к улучшению экологии Плюсского муниципального округа, нашего региона и всей страны. Это мероприятие, где каждый имеет возможность поучаствовать в восстановлении лесов. Данная акция привлекает внимание к проблемам экологии и бережному отношению к природе», — отметил руководитель Плюсского лесничества Кирилл Соколов.