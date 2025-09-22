В Иркутске активно ремонтируют дороги

В Иркутске продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За минувшую неделю специалисты выполнили значительный объем работ, улучшая качество дорожного покрытия и создавая комфортные условия для горожан. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.