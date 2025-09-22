В Иркутске активно ремонтируют дороги

В Иркутске продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За минувшую неделю специалисты выполнили значительный объем работ, улучшая качество дорожного покрытия и создавая комфортные условия для горожан. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Еженедельно увеличивается процент выполнения работ на ключевых объектах ремонта, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска. — Комплексный подход в рамках нацпроекта позволяет не просто обновлять покрытие, а создавать современную дорожную инфраструктуру с тротуарами, ливневой канализацией и элементами благоустройства.
На улице Розы Люксембург демонтировали старые бордюры, подготовив территорию для дальнейших улучшений. На улице Медведева завершили асфальтирование проезжей части, установили дорожные плиты и провели высотное регулирование колодцев, что обеспечит долговечность нового покрытия и безопасность дорожного движения.
На Чапаева завершили устройство щебеночного основания, заасфальтировали тротуары, установили лестничные сходы и уложили нижний слой асфальта на проезжей части, обеспечивая комфорт и безопасность для пешеходов и автомобилистов.