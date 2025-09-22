Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске активно ремонтируют дороги

Еженедельно увеличивается процент выполнения работ на ключевых объектах ремонта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжается масштабный ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За минувшую неделю специалисты выполнили значительный объем работ, улучшая качество дорожного покрытия и создавая комфортные условия для горожан. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

— Еженедельно увеличивается процент выполнения работ на ключевых объектах ремонта, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска. — Комплексный подход в рамках нацпроекта позволяет не просто обновлять покрытие, а создавать современную дорожную инфраструктуру с тротуарами, ливневой канализацией и элементами благоустройства.

На улице Розы Люксембург демонтировали старые бордюры, подготовив территорию для дальнейших улучшений. На улице Медведева завершили асфальтирование проезжей части, установили дорожные плиты и провели высотное регулирование колодцев, что обеспечит долговечность нового покрытия и безопасность дорожного движения.

На Чапаева завершили устройство щебеночного основания, заасфальтировали тротуары, установили лестничные сходы и уложили нижний слой асфальта на проезжей части, обеспечивая комфорт и безопасность для пешеходов и автомобилистов.