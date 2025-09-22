В удмуртском городе Можга открылся семейный МФЦ

Обратиться в новый МФЦ может любая семья, независимо от возраста и количества детей. Там в режиме одного окна помогают получить социальную поддержку, в том числе выплаты и субсидии, консультируют юристы и психологи. Также при семейном МФЦ функционирует услуга «Социальная няня». Договор на получение этой меры поддержки подписали уже 10 семей.