В удмуртском городе Можга открылся семейный МФЦ

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Можге Удмуртской Республики при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской мэрии.
Обратиться в новый МФЦ может любая семья, независимо от возраста и количества детей. Там в режиме одного окна помогают получить социальную поддержку, в том числе выплаты и субсидии, консультируют юристы и психологи. Также при семейном МФЦ функционирует услуга «Социальная няня». Договор на получение этой меры поддержки подписали уже 10 семей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.