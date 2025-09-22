Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В удмуртском городе Можга открылся семейный МФЦ

В нем помогут получить социальную поддержку парам с детьми.

Семейный многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Можге Удмуртской Республики при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской мэрии.

Обратиться в новый МФЦ может любая семья, независимо от возраста и количества детей. Там в режиме одного окна помогают получить социальную поддержку, в том числе выплаты и субсидии, консультируют юристы и психологи. Также при семейном МФЦ функционирует услуга «Социальная няня». Договор на получение этой меры поддержки подписали уже 10 семей.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.