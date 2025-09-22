В аэропорту Сочи задерживаются более 60 рейсов после ночных ограничений

По состоянию на утро 22 сентября данные онлайн-табло показывают, что 27 рейсов задерживаются на вылет, а более 30 — на прилет. Среди задержанных направлений — Москва, Казань, Уфа, Екатеринбург, Анталья, Новосибирск и другие крупные города России и мира. Время задержек от двух часов.



Несколько воздушных судов утром 22 сентября были перенаправлены на запасные аэродромы, но все они уже вернулись в аэропорт Сочи и будут обслужены по очереди.



Ситуация в терминалах аэропорта спокойная, сотрудники и авиакомпании совместно работают над стабилизацией расписания. Пассажирам советуют заблаговременно уточнять статус рейсов у своих авиаперевозчиков.



Напомним, что ограничения на полеты были введены ночью 21 сентября в целях безопасности после серии беспилотных атак. Сейчас ограничения сняты, но последствия широко ощущаются.