В центр здоровья города Октябрьского в Башкирии поступила новая техника

Учреждение получило анализатор обменных процессов и смокилайзер.

Новое медицинское оборудование поступило в центр здоровья города Октябрьского в Башкирии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Учреждение получило анализатор обменных процессов. С его помощью можно оценивать состав тела, чтобы определить риск развития метаболического синдрома. Также в центр поступил смокилайзер, который определяет содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина в крови. Еще одно оборудование, поступившее в учреждение, — ростомер. Он позволяет измерить рост взрослого человека и детей старше полутора лет.

«Благодаря новым аппаратам врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациенты — получать необходимую помощь в кратчайшие сроки», — отметил главный врач городской больницы № 1 города Октябрьского Ильдар Гареев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.