В центр здоровья города Октябрьского в Башкирии поступила новая техника

Учреждение получило анализатор обменных процессов. С его помощью можно оценивать состав тела, чтобы определить риск развития метаболического синдрома. Также в центр поступил смокилайзер, который определяет содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина в крови. Еще одно оборудование, поступившее в учреждение, — ростомер. Он позволяет измерить рост взрослого человека и детей старше полутора лет.