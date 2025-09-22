«Находились на береговой линии Фороса». Глава администрации Ялты сказала, что белорусы пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

Граждане Беларуси пострадали в Форосе из-за атаки ВСУ на Крым. Подробности у себя в телеграм-канале обнародовала глава администрации города Ялта Янина Павленко, сообщает БелТА.
Павленко обратила внимание, что у всех пострадавших имеются осколочные ранения.
— Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Республики Беларусь, — привела подробности глава администрации города Ялта Янина Павленко.
По ее словам, на протяжении всей ночи с пострадавшими, а также с их близкими работал психолог. Павленко уточнила, что в Ялтинский многопрофильный медцентр поступили 13 человек, из них 12 госпитализированы. Она добавила, что четверо находятся в тяжелом состоянии, а семь — в средней степени тяжести. Было выполнено четыре операции, один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови. Также решается вопрос о возможной транспортировке одного из пациентов санавиацией.
Ранее сообщалось, что в Крыму в результате атаки украинских беспилотников на поселок Форос погибли 3 человека и еще 16 ранены. В Министерстве обороны России рассказали, что 21 сентября, в воскресенье, примерно в 19.30 в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.
