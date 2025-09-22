«Находились на береговой линии Фороса». Глава администрации Ялты сказала, что белорусы пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

По ее словам, на протяжении всей ночи с пострадавшими, а также с их близкими работал психолог. Павленко уточнила, что в Ялтинский многопрофильный медцентр поступили 13 человек, из них 12 госпитализированы. Она добавила, что четверо находятся в тяжелом состоянии, а семь — в средней степени тяжести. Было выполнено четыре операции, один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови. Также решается вопрос о возможной транспортировке одного из пациентов санавиацией.