Пункты вакцинации у станций казанского метро будут закрываться на час раньше

С 23 сентября мобильные пункты вакцинации против гриппа у станций казанского метро будут работать с 7:30 до 18:00. Ранее они были открыты до 19:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Изменение в расписании связано с сокращением продолжительности светового дня, объяснили в Минздраве РТ.

Напомним, прививку от гриппа можно сделать у шести станций метрополитена: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Новый режим работы: ежедневно с 7:30 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и место жительства.

Пункты вакцинации заработали с 3 сентября. За это время ими воспользовались около 15 тысяч человек.