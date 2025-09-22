Пункты вакцинации у станций казанского метро будут закрываться на час раньше

Изменение в расписании связано с сокращением продолжительности светового дня, объяснили в Минздраве РТ.
Напомним, прививку от гриппа можно сделать у шести станций метрополитена: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Новый режим работы: ежедневно с 7:30 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.
Перед вакцинацией необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и место жительства.
Пункты вакцинации заработали с 3 сентября. За это время ими воспользовались около 15 тысяч человек.