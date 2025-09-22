250 тысяч пассажиров перевезла паромная переправа в центре Петербурга

Паромная переправа в центре Петербурга перевезла 250 тысяч пассажиров. Столько желающих воспользовались «Желтой линией» за все четыре сезона, то есть с 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Астра Марин».
— Паромная переправа стала одним из важных элементов городской транспортной инфраструктуры. Для пассажиров тримаранов маршрут является приятной и эффективной альтернативой передвижению на такси, общественном транспорте или авто, — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор группы компаний.
Напомним, речь идет о водном маршруте протяженностью 1,3 километра, который проложен между причалом «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной и Петропавловской крепостью на Мытнинской. На линии работают 11-местные тримараны. Время в пути составляет всего 7 минут.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что центр Северной столицы и Крестовский остров связал новый маршрут. На него вышли двухпалубные теплоходы-рестораны, которые ежедневно совершают по семь отправлений в каждую сторону.